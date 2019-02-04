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SpaceX впервые испытала двигатель для межпланетного корабля Starship

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX провела первые огневые испытания двигателя для космического корабля Starship для межпланетных полетов.

"Первый прожиг лётного двигателя Raptor для корабля Starship! Так горд великолепной работой команды SpaceX", - написал Маск в понедельник в твиттере.

Космический корабль Starship для межпланетных полетов будет также второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket.

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Теги: SpaceX

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