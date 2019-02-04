SpaceX впервые испытала двигатель для межпланетного корабля Starship

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX провела первые огневые испытания двигателя для космического корабля Starship для межпланетных полетов.

"Первый прожиг лётного двигателя Raptor для корабля Starship! Так горд великолепной работой команды SpaceX", - написал Маск в понедельник в твиттере.

First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2019

Космический корабль Starship для межпланетных полетов будет также второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket.