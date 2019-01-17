Жертвами теракта в Кении стал 21 человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате нападения террористов на отель Dusit в Найроби достигло 21, сообщило агентство Associated Press.

По данным генерального инспектора кенийской полиции Джозефа Бойннета, число убитых выросло после обнаружения еще шести тел на месте происшествия и смерти в больнице раненого офицера полиции.

Среди погибших 16 граждан Кении, один британец, один гражданин США, а также три человека, чье гражданство пока не установлено.

Как стало известно, погибший американец Джейсон Спиндлер чудом уцелел во время теракта 11 сентября.

28 человек были доставлены в больницу с ранениями.

Кроме того, в результате операции было убито пять боевиков. Два человека, подозреваемых в содействии нападавшим, арестованы.

Ранее в тот же день в телевизионном обращении к нации президент Кении Ухуру Кениата объявил, что операция сил безопасности по возвращению комплекса, проводившаяся в течение всей ночи, завершена и что все экстремисты были убиты.

"Мы будем искать каждого, кто участвовал в финансировании, планировании и исполнении этого отвратительного акта", - заявил он.

Накануне в столице Кении группа боевиков атаковала посетителей отеля Dusit, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка "Аш-Шабаб".