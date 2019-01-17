В России

Военнослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас, срок "периода молчания" - до пяти лет, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

"Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах. А так, по закону, мы четко определили, что это связано с целым рядом вопросов, например, с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства", - сообщил изданию председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

В статье отмечается, что в первоначальном варианте федерального закона "О статусе военнослужащих", внесенном на рассмотрение в Госдуму в сентябре прошлого года, указывалось, что его действие не будет распространяться на уволенных в запас. Но, по словам собеседников газеты, Минобороны проанализировало ситуацию с информационной безопасностью и решило ужесточить требования.

Если новые поправки в закон будут приняты, то в контракте с министерством обороны сразу же станут прописываться ограничения на использование соцсетей. Они распространятся не только на офицеров, но и на солдат, сержантов, мичманов и матросов. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание, пишут "Известия".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минобороны, Госдума

Новости по теме

В России
На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществНа месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществ
Предстоит химическая экспертизаПодробнее
 Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"
В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компанииПодробнее
 В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в СербииВ Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии
Ранее в прессе появились сообщения о задержании молодого человека, готовившего теракт в день приезда президента РФПодробнее
 Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске
Президент оценил предстоящие затраты в 1 - 1,3 млрд рублейПодробнее
Экс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочий
Ранее активист Ильдар Дадин заявлял о пытках и угрозах убийством со стороны администрации сегежской колонии, в которой он отбывал наказаниеПодробнее
 На заводе в Ленобласти произошел взрывНа заводе в Ленобласти произошел взрыв
По данным источника, пострадали три человека, в здании начался пожарПодробнее
 ФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Улюкаева
В СМИ сообщалось, что экс-министр содержится в медсанчасти, с трехразовым питанием, тихим часом и без необходимости ходить на зарядку, перекличку или работуПодробнее
 BlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозокBlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозок
Забронировать место можно через BlaBlaCar, а выкупить билет будет возможно у водителя при посадке на автобусПодробнее
 Опознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахОпознаны все пять погибших при взрыве газа в Шахтах
Окончательное решение о том, пригоден ли пострадавший дом к проживанию, пока не принятоПодробнее
 Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе ШахтыОбнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты
Спасатели завершили поисковые работыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНа месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществВ РоссииЗадержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"В РоссииПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеВ миреВ ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении СкрипаляВ РоссииЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийСпортГлава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС

Военнослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями

Мэй призвала британские партии к сплочению для реализации результатов референдума о выходе из ЕС

Правительство Ципраса получило вотум доверия парламента Греции

Демократы в Сенате США требуют у Трампа возможности допросить его переводчиков о встречах с Путиным

Жертвами теракта в Кении стал 21 человек

Трамп может встретиться с зампредседателя Трудовой партии КНДР на этой неделе

Правительство РФ рассмотрит законопроект, позволяющий "Уралкалию" закачивать воду в пласт

Премьер Украины назвал приоритеты работы правительства на текущий год

Теракт в Сирии унес жизни четырех американцев

Порошенко пообещал минимизировать российское влияние на выборы в Украине

Николаев из "КАМАЗ-Мастер" вернул лидерство в общем зачете "Дакара"

Николаев из "КАМАЗ-Мастер" вернул лидерство в общем зачете "Дакара"Он выиграл девятый этап ралли-рейда в зачете грузовиков; Сотников в общем зачете опустился на второе место Подробнее

ДНР сообщила о минометном обстреле поселка Жабичево

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');