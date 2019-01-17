Военнослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас, срок "периода молчания" - до пяти лет, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

"Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах. А так, по закону, мы четко определили, что это связано с целым рядом вопросов, например, с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства", - сообщил изданию председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

В статье отмечается, что в первоначальном варианте федерального закона "О статусе военнослужащих", внесенном на рассмотрение в Госдуму в сентябре прошлого года, указывалось, что его действие не будет распространяться на уволенных в запас. Но, по словам собеседников газеты, Минобороны проанализировало ситуацию с информационной безопасностью и решило ужесточить требования.

Если новые поправки в закон будут приняты, то в контракте с министерством обороны сразу же станут прописываться ограничения на использование соцсетей. Они распространятся не только на офицеров, но и на солдат, сержантов, мичманов и матросов. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание, пишут "Известия".