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Самолет ВМС США провел разведку над закрытым районом учений ВМФ России вблизи Сирии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в четверг совершил длительный разведывательный полет над закрытым морским районом вблизи Сирии, где должны проходить учебные ракетные стрельбы с кораблей ВМФ России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, несмотря на международное предупреждение о закрытии района для полетов самолетов, в течение около часа курсировал вблизи побережья Сирии и расположенных там авиабазы ВКС РФ Хмеймим и базы материально-технического обеспечения российского ВМФ в сирийском порту Тартус.

При этом временами американский морской разведчик приближался к российским базам на расстояние приблизительно 45 км. Самолет выполнял полет на высоте 7,8 тыс. метров.

Аналогичный разведывательный полет вблизи Сирии патрульный противолодочный самолет ВМС США также осуществил в среду.

Как следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, прилегающий к Сирии участок международных вод Средиземного моря закрыт в связи с учениями ВМФ России, в рамках которых планируется проведение "учебных ракетных пусков".

Район закрыт для полетов гражданских самолетов и прохода морских судов в период 16-17, 23-24 и 30-31 января с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

В Средиземном море действует российская эскадра. В ее составе, как сообщалось, около десяти кораблей и судов. Постоянное оперативное соединение ВМФ РФ включает корабли и подводные лодки, которые наносили по террористам в Сирии удары высокоточным оружием - крылатыми ракетами "Калибр".

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Теги: США, Сирия

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