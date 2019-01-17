В мире Brexit

Лидер лейбористов назвал предложение Мэй по Brexit "мертвой сделкой"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что соглашение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit является "мертвой сделкой".

В миреБританский парламент проголосовал против соглашения по BrexitБританский парламент проголосовал против соглашения по BrexitЧитать подробнее

"Основной политический курс ее правительства был решительно отвергнут", - приводит телеканал Sky News слова Корбина, который призвал премьер-министра к "серьезности".

Он назвал предложение Мэй по проведению межпартийных переговоров по Brexit "ухищрением".

Корбин отметил, что с энтузиазмом готов присоединиться к обсуждениям, но вновь повторил свое требование в премьеру исключить вариант "жесткого" Brexit.

При этом он повторил, что "все варианты по Brexit" должны быть на столе. "Учитывая серьезность кризиса, будет неверно исключать какой-либо из вариантов", - сказал он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Brexit, Великобритания

Новости по теме

В мире
Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729
Андреа Томпсон опровергла сообщения, что США уже приняли решение о выходе из ДРСМДПодробнее
 Facebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропагандуFacebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропаганду
Компания сообщила, что удаленные страницы использовались Россией для двух информационных операцийПодробнее
 В кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывовВ кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывов
Предположительно, во время строительных работ в здании взорвались баллоны с газомПодробнее
 Прокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретов
Первые иски против китайской корпорации были поданы еще в 2014 году, T-Mobile обвинила Huawei в том, что ее сотрудники фотографировали робота в тестовой лабораторииПодробнее
Демократы потребовали допросить переводчиков о встречах Трампа с ПутинымДемократы потребовали допросить переводчиков о встречах Трампа с Путиным
Трамп принял меры секретности, чтобы никто не узнал о содержании его разговоров с ПутинымПодробнее
 Британский парламент выразил доверие правительству МэйБританский парламент выразил доверие правительству Мэй
Теперь Мэй не нужно менять состав правительства или проводить досрочные выборыПодробнее
 В ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении СкрипаляВ ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении Скрипаля
Официальное заявление в ЕС сделают только после заседания Совета по иностранным делам 21 январяПодробнее
 В Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценариюВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию
В правительстве страны считают, что лучшим вариантом стала бы ратификация существующего соглашения с ЕСПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейВ миреВ кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывовВ РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРВ миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовВ РоссииВоеннослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетямиВ миреБританский парламент выразил доверие правительству Мэй

"Победа" с апреля прекратит выполнять международные рейсы из "Пулково"

Цена палладия впервые поднялась выше $1400 за унцию

Лидер лейбористов назвал предложение Мэй по Brexit "мертвой сделкой"

Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729

Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729Андреа Томпсон опровергла сообщения, что США уже приняли решение о выходе из ДРСМД Подробнее

ГИБДД проверит действия блогеров, танцевавших на проезжей части Нового Арбата

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 января

Очевидцы сообщили о пожаре в Школе дизайна ВШЭ в центре Москвы

Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссе

Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссеВодителям, которые едут в Щукино, больше не придется разворачиваться у канала им. Москвы - теперь можно по эстакаде повернуть на улицу Академика Курчатова Подробнее

Тело мужчины обнаружено при сортировке бытовых отходов в Тюмени

В "Роскомсвободе" оценили последствия закона "об автономном Рунете"

Госпитализированная после пожара в Перми беременная женщина родила

Данные о ВВП Японии за много лет оказались под сомнением из-за статистической ошибки

Военный судья, ставший виновником ДТП в Краснодаре, подал в отставку

В Алма-Ате частный вертолет разбился на территории санатория

Убийцы казахстанского фигуриста Тена получили по 18 лет колонии

Умер последний из фронтовых кинооператоров Борис Соколов

Мэр Назрани решил снизить зарплату руководству ЖКХ и повысить ее дворникам

Алекперов купил акций "ЛУКОЙЛа" на $55 млн на внебиржевом рынке

При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек

При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человекВ числе спасенных из загоревшегося здания - женщина на девятом месяце беременности Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');