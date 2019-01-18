"Желтые жилеты" запланировали в субботу миллионную акцию протеста в Париже

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Французское движение "желтых жилетов" планирует в субботу провести очередную масштабную акцию в Париже; организаторы ожидают, что в ней может принять участие до миллиона человек.

Протестующие намерены собраться на площади у Дома инвалидов, после чего отправиться шествием по улицам французской столицы. Демонстрация названа "Действие 10: Миллион в Париже" - по предполагаемому количеству участников.

Эта акция в субботу будет в Париже не единственной. В частности, запланированы протесты на площади Бастилии. Демонстрации также пройдут в Тулузе, Бордо, Руане, Лилле и Марселе.

Между тем, параллельно с акциями протеста "желтых жилетов" во Франции с начала января набирает силу новое движение, получившее название "красные ручки". Представители движения - сотрудники образовательных учреждений, которые недовольны условиями труда и требуют, в частности, повышения зарплат. К настоящему моменту число участников группы "Красные ручки" в фейсбуке составляет более 65 тыс. человек.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Намеченная на ближайшую субботу акция будет десятой по счету. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.