Россияне не пострадали на пожаре в Куршевеле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россияне не пострадали во время пожара на горнолыжном курорте Куршевель, сообщил первый секретарь посольства РФ во Франции Александр Гостинский в эфире телеканала "Россия-24".

"По информации префектуры Савойя, россиян среди пострадавших в пожаре в городе Куршевель нет. Расследование ведется, причины возгорания устанавливаются", - сказал он.

Два человека стали жертвами пожара, произошедшего утром в воскресенье на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

Серьезные ранения в результате пожара получили четыре человека, еще десять человек получили легкие ранения.