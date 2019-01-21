Около 200 автомобилей оказались в снежном плену на востоке Казахстана

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - По состоянию на 9:00 по местному времени (6:00 по московскому времени) в снежном заторе на трассе Алма-Ата - Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области остаются 196 транспортных средств, сообщила в понедельник пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).

"В снежном заносе остаются 196 единиц техники (10 автобусов, 143 грузовых и 43 легковых автомобиля). Силами и средствами дорожных служб произведена очистка дорожного полотна в одну полосу движения. В настоящее время проводится работа по расширению проезжей части. В сторону города Аягуз пропустили 35 единиц легковых автомобилей", - сообщается в пресс-релизе ДЧС.

Всего, по информации пресс-службы, из-за непогоды в заторе на трассе оказалась 231 единица техники и более 700 человек. В настоящее время из затора эвакуированы 312 человек, они размещены в зданиях школ, больнице, кафе, в домах у жителей села Таскескен неподалеку.

В пресс-службе отметили, что сотрудники полиции занимаются организацией дорожного движения и следят за порядком в пунктах эвакуации. Для оставшихся на месте заноса пассажиров также организовано питание.

"В настоящее время метель утихает", - добавили в ДЧС.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье на закрытом из-за сильной метели участке автодороги Алма-Ата - Усть-Каменогорск в Урджарском районе ВКО образовался затор, в котором застряли десятки автобусов, грузовиков и легковых автомобилей с сотнями пассажиров.