В Европарламенте поддержали идею Мэй об отмене сборов с европейцев, остающихся в Британии после Brexit

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава группы по Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт приветствовал предложенную премьер-министром Британии Терезой Мэй отмену сборов с граждан из стран ЕС, которые останутся на территории Великобритании после завершения процедуры Brexit.

"Я приветствую слова Терезы Мэй о том, что Великобритания откажется от фиксированных сборов для граждан ЕС, что является ключевым требованием для Европарламента", - написал он в твиттере. "Я надеюсь, что сейчас по-настоящему начнутся консультации и сотрудничество между сторонами, что приведет к наилучшим взаимоотношениям между ЕС и Великобританией (после Brexit - ИФ)", - добавил он.

Ранее в понедельник Мэй, выступая в британском парламенте, объявила, что в рамках доработок к соглашению по условиях выхода Британии из ЕС Лондон решил отменить сборы в размере 65 фунтов стерлингов (более 5,5 тыс. рублей) для граждан из стран Евросоюза за постоянное пребывание в Соединенном Королевстве после Brexit.