Британская полиция прекратила поиски аргентинского футболиста после крушения самолета

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Полиция британского острова Гернси объявила о прекращении поисково-спасательной операции в районе Ла-Манша, где исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала на борту, передает "Би-би-си".

В полиции отметили, что шансы выжить для пассажиров этого самолета крайне невысоки.

Поисково-спасательная операция продолжалась четыре дня.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Сала, исчез в понедельник. По имеющимся данным, футболист направлялся из Франции в Великобританию.

По данным газеты The Sun, самолету удалось взлететь из французского города Нант только с четвертой попытки. Кроме того, британские СМИ сообщают, что перед вылетом Сала записал аудиосообщение своим родным и близким, в котором рассказал, что боится предстоящего перелета, так как самолет выглядит так, "как будто вот-вот развалится".

В конце прошлой недели 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.