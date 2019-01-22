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Минобороны РФ зафиксировало пуск ракеты-мишени израильской ПРО над Средиземным морем

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Израиль провел испытания своей системы противоракетной обороны над Средиземным морем, заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня в 07:35 мск радиоэлектронными средствами Воздушно-космических сил России обнаружен пуск ракеты-мишени над акваторией Средиземного моря", - сказали в Минобороны.

"Специалистами Национального центра управления обороной РФ цель классифицирована как ракета-мишень для испытаний системы противоракетной обороны ВВС Израиля", - заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что траектория полета цели проходила из центральной части Средиземного моря в направлении восточного побережья.

Ранее СМИ Израиля сообщили, что израильские военные совместно с Агентством ПРО США провели во вторник испытание системы противоракетной обороны Arrow 3. Эта система, разработанная в Израиле, способна перехватывать ракеты в космосе.

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Теги: Минобороны, Израиль

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