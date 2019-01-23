Британский экс-министр финансов сравнил Brexit без сделки с "русской рулеткой"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн считает, что результаты выхода Великобритании из ЕС без сделки сравнимы с последствиями "русской рулетки", сообщает в среду телеканал "Би-Би-Си".

Перспектива выхода Великобритании из ЕС без сделки, по словам Осборна, сравнима с "пистолетом, поднесенным к голосе британской экономики".

"Русская рулетка это игра, в которую никогда не стоит играть, потому что шансы того, что в голосу попадет пуля, равны одному к шести", - сказал Осборн.

Экс-министр полагает, что в настоящее время наиболее вероятным развитием событий с Brexit является перенос сроков выхода из ЕС.

На прошлой неделе британский парламент с большим преимуществом отверг сделку, которую Мэй заключила с Евросоюзом. На этой неделе члены британского парламента стали представлять альтернативные планы по развитию Brexit. Согласно текущим договоренностям, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, все зависимости от того, одобрит парламент какую-либо сделку или нет.