В аэропорту Новосибирска сообщили о 18-часовой задержке рейса в Таиланд

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вылет рейса Новосибирск - Краби (Таиланд) авиакомпании Nordwind Airlines задерживается на 17,5 часов, сообщается на онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево.

По данным аэропорта, вылет должен был состояться в 21:30 по местному времени в среду (17:30 по Москве), ориентировочное время вылета - 15:05 по местному времени (11:05 по московскому времени).

"Причина задержки - неприбытие воздушного судна Boeing-777 в аэропорт из-за технической неисправности, выявленной в Иркутске", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс" источник в авиационных кругах.

Между тем, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству сообщили, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

"На рейс зарегистрирован 421 пассажир, на время ожидания 84 иногородних пассажира размещены в гостинице", - сказали в прокуратуре.

Как сообщалось, накануне авиакомпания Nordwind Airlines допустила задержку вылета пассажиров из Новосибирска в Пхукет с 16-часовым опозданием.