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Футболисты призвали продолжить поиски аргентинского игрока Сала после крушения самолета

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Несколько известных футболистов призвал не прекращать поиски исчезнувшего над Ла-Маншем самолета, на борту которого находился аргентинский нападающий ФК "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Среди тех, кто выступил против прекращения поисково-спасательной операции - капитан французской команды "Нант" Валентин Ронжье. "Поиски не могут быть остановлены. Помогите нам воодушевить полицию продолжить поиски. Давайте бороться так же, как это всегда делал Эми", - написал Ронжье в своем твиттере.

Соотечественник Салы, нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, со своей стороны, отметил, что нельзя сдаваться и терять надежду.

Защитник этого же клуба и сборной Аргентины Николас Отаменди выразил поддержку родственникам Салы и также призвал продолжать поиски. "Я хочу выразить сочувствие семье Эмилиано и призвать полицию продолжать поиски самолета. По-прежнему есть надежда найти их живыми", - отметил Отаменди.

В поддержку возобновления поисковых работ выступило руководство футбольного клуба "Нант", за который прежде выступал Сала. "Эти поиски не могут быть прекращены. Клуб и его болельщики настоятельно просят продолжать поиски, чтобы найти Салу", - говорится в сообщении в твиттере аккаунте клуба.

Накануне полиция британского острова Гернси объявила о прекращении поисково-спасательной операции в районе Ла-Манша.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находились пилот и футболист Сала, исчез в понедельник. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.

По данным газеты The Sun, самолету удалось взлететь из французского города Нант только с четвертой попытки. Кроме того, британские СМИ сообщают, что перед вылетом Сала записал аудиосообщение своим родным и близким, в котором рассказал, что боится предстоящего перелета, так как самолет выглядит так, "как будто вот-вот развалится".

В конце прошлой недели 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.

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Теги: Эмилиано Сала

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