Парламент Греции перенес голосование по переименованию Македонии на пятницу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Греческий парламент в четверг принял решение о переносе голосования по соглашению о переименовании Бывшей югославской республики Македония в Северную Македонию из-за затянувшихся дебатов, сообщает греческая газета "Катимерини".

"Голосование по соглашению о названии Македонии, назначенное на четверг, переносится на 14:30 пятницы (15:40 по московскому времени), чтобы дать возможность десяткам парламентариев высказаться", - пишет газета, подчеркивая, что решение о переносе было принято спикером парламента.

В четверг 24 января греческий парламент должен был проголосовать по вопросу о ратификации соглашения по переименованию Бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония.

Парламентарии приступили к дебатам по этому вопросу еще накануне.

Глава греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис не раз называл соглашение "плохой сделкой". Он обещал, что его партия "сделает все возможное, чтобы не допустить ратификации соглашения в греческом парламенте".

Критики этой сделки недовольны, главным образом, тем, что в предложенном новом названии страны по-прежнему фигурирует слово "Македония", которое, по их мнению, должно использоваться только по отношению к одноименной греческой области.

Греческие СМИ указывают на то, что с большой долей вероятности соглашение в парламенте все же будет одобрено. Для ратификации необходима поддержка как минимум 151 депутата из 300.

Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Парламент Македонии уже ратифицировал соглашение.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.