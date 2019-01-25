Большинство греков высказались против соглашения о переименовании Македонии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 62% греков назвали плохим соглашение о переименовании Бывшей югославской республики Македония в Северную Македонию, голосование о котором в греческом парламенте состоится позднее в пятницу, пишет газета "Катимерини".

Так, часть противников переименования назвали соглашение "безусловно плохим", а другая часть считает, что оно "весьма очевидно плохое".

Противоположного мнения придерживаются 27% респондентов, отметившие, что это соглашение "скорее хорошее" или просто "хорошее". Остальные 11% опрошенных не смогли сформулировать свою позицию.

Опрос проводился компанией Pulse по телефону среди более чем 1300 граждан Греции.

Греческие СМИ указывают на то, что с большой долей вероятности соглашение в парламенте все же будет одобрено. Для ратификации необходима поддержка как минимум 151 депутата из 300.

Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Парламент Македонии уже ратифицировал соглашение.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.