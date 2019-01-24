Двое сирийских военных погибли при обстрелах в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Так, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эр-Расиф и Масасна провинции Хама, северной окраины, районов Суккари и Захабия (дважды) города Алеппо, а также района научно-исследовательского центра (трижды) города Алеппо, в результате которых погибло двое военнослужащих вооруженных сил САР, и один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранения", - сказал он на брифинге в четверг.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Соломатин.