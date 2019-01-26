Конгресс племен Восточной Сирии поддержал территориальную целостность страны под руководством Асада

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Первый в новейшей истории страны конгресс племен Восточной Сирии с участием более 6 тысяч делегатов завершился диалогом об образовании движения "За единую родину".

Участники конгресса поддержали территориальную целостность Сирии под руководством действующего президента страны Башара Асада, сообщил журналистам модератор собрания старейшин политолог Мухаммед Саид Хаммад.

Конгресс лидеров арабских племен западного и восточного берегов Евфрата прошел в пятницу близ населенного пункта Итрия на востоке провинции Хама. В съезде приняли также участие старейшины курдской, чеченской, черкесской и других общин.

"Здесь собрались представители всех племен Сирии, особенно восточных провинций и региона Алеппо, чтобы сообщить всему миру, что сирийский народ един", - сказал Хаммад.

По итогам собрания делегаты приняли резолюцию, в которой потребовали скорейшего ухода войск международной коалиции с территории страны.