Американский сенатор потребовал ускорить принятие второго пакета санкций против РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Боб Менендес в послании госсекретарю США Майку Помпео потребовал от американской администрации ускорить принятие дополнительных санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей", сообщила пресс-служба законодателя на его сайте.

"Послание сенатора было написано после того, как госдепартамент официально подтвердил причастность России к применению химического оружия в нарушение международного права", - отметила пресс-служба.

Менендес спрашивает госдепартамент, "координируют ли США свои действия с союзниками в Евросоюзе, который на этой неделе наказал Россию в связи атакой в Солсбери".

"Недостаток активности госдепартамента против России резко контрастирует с недавними действиями ЕС", - отметил сенатор, подчеркнув, что надеется на то, что "Соединенные Штаты незамедлительно введут эти дополнительные санкции против Российской Федерации, как того требует закон".

На этой неделе Совет ЕС по иностранным делам утвердил санкции в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия. В опубликованном в понедельник санкционном списке ЕС по химоружию, в частности, фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В начале марта в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипаля". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Президент России Владимир Путин между тем заявлял, что санкции США в отношении Москвы являются бессмысленными и контрпродуктивными, и выражал надежду, что в Вашингтоне осознают бесперспективность такой политики.

В то же время, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "стопроцентная зеркальность" на американские экономические санкции "совсем необязательна".