Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об итогах военного положения

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны об итогах военного положения на Украине.

Этим же указом Порошенко возложил контроль за выполнением данного решения Совета нацбезопасности и обороны на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщалось, военное положение вводилось в 10 областях Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

После того, как военное положение было снято, Порошенко сообщил, что СНБО в закрытом режиме рассмотрит недостатки военного управления в стране, которые были выявлены во время действия военного положения.