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Мадуро предложил встретиться с самопровозглашенным президентом Гуаидо

Есть обновление от 21:30

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу предложил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо встречу.

По его словам, он готов встретиться "где угодно и когда угодно".

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"Если мне нужно будет отправиться на пик Гумбольдта (второй самый высокий пик Венесуэлы) в три часа ночи для того, чтобы поговорить, я это сделаю", - сказал он в выступлении, которое транслируется Национальным радио Венесуэлы.

Ранее в пятницу президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор сообщил журналистам на брифинге о готовности мексиканских властей принять представителей противоборствующих в Венесуэле сторон.

"Мы могли бы выступить посредниками, но мы не можем этого сделать, если нет запросов от сторон. Мы не собираемся действовать без соответствующих полномочий. Если стороны примут решение, мы наилучшим образом предрасположены оказать содействие диалогу", - заявил Обрадор.

В начале этой недели группа служащих Национальной гвардии Венесуэлы предприняла попытку мятежа в столице Венесуэлы Каракасе. Именно после этих событий ситуация в стране начала стремительно накаляться, в итоге оппозиция выступила с призывом к жителям страны выйти в среду на улицы в знак протеста против Мадуро. В этот день возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо объявил себя перед своими сторонниками временным президентом Венесуэлы.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
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Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо

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