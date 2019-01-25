В Абхазии арестовали подозреваемых в убийстве российского бизнесмена

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Двум жителям Абхазии, задержанным по подозрению в разбойном нападении и убийстве гражданина России Михаила Маслова, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба МВД республики.

В совершении разбойного нападения и убийства подозреваются жители села Кутол Очамчырского района Беслан Ахсалб и ранее судимый за кражу Саид Сакания.

Задержанные признали свою вину. По месту жительства Сакания в селе Кутол было изъято гладкоствольное ружье.

Ранее Очамчырским районным судом Сакания и Ахсалба были подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

14 января в селе Тамыш двое мужчин в масках с ружьем забрались в дом россиянина с целью совершения кражи, но были застигнуты хозяином. Один из них выстрелили ему в ногу. Маслов от полученного ранения скончался.