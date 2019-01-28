В Абхазии арестовали россиянку, перепродававшую купленный через "Телеграм" метадон

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники службы Госбезопасности (СГБ) Абхазии задержали в Сухуме гражданку России по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью дальнейшего сбыта.

Суд арестовал ее на 2 месяца.

Как сообщили в пресс-службе СГБ в понедельник, во время личного досмотра у россиянки Юлии Юркиной, 1991 г.р., был изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. В экспертно-криминалистическом центре МВД республики установили, что изъятое вещество является сильнодействующим наркотическим средством "метадон".

В СГБ отметили, что Юркина через мессенджер "Телеграм" незаконно приобретала свертки с наркотиком, которые потом с помощью тайных закладок сбывала на территории Абхазии.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте психотропных веществ в особо крупном размере. По этой статье россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.