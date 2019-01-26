Что случилось этой ночью: суббота, 26 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп договорился о временном финансировании правительства. Президент США все еще хочет достроить стену на границе с Мексикой. Работа правительства продлится до 15 февраля.

- Почти десять человек погибли и более 200 пропали без вести при прорыве дамбы в Бразилии. Катастрофа произошла рядом с шахтой, где добывают железную руду. Это вторая подобная авария за три года.

- Очередного соратника Дональда Трампа обвинили по делу о вмешательстве России в выборы. Им оказался Роджер Стоун, политический консультант и бывший советник в предвыборном штабе Трампа. Это уже шестой человек из его команды.

- На чемпионате Европы по фигурному катанию победила россиянка Софья самодурова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась на втором месте.