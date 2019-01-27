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СМИ узнали об организованном США побеге главарей ИГ из афганской тюрьмы

По их данным, американские военные в ходе операции, проведенной две недели назад, освободили около 40 боевиков

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Около 40 руководителей ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ - организация запрещена в РФ) было освобождено американскими военными из тюрьмы в афганской провинции Бадгис в ходе проведенной ими секретной операции, сообщило иранское информагентство Tasnim.

Операция, по данным агентства, была проведена две недели назад. Все освобожденные с помощью американских военных боевики ИГ - иностранцы, отмечается в сообщении.

В ходе операции военнослужащие США уничтожили охранников тюрьмы, освобожденные боевики были вывезены вертолетами, утверждается в сообщении.

Агентство пишет, что информацию об операции американцев по освобождению террористов подтвердил заместитель руководителя провинциального совета Абдулла Афзали.

Tasnim обещало позднее опубликовать детали американской операции.

Ранее, 19 января глава иранского Центра стратегических исследований армии бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан заявил, что США помогли перебраться в Афганистан тысячам боевиков ИГ и вооружают их.

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Теги: Афганистан, ИГ, США, Иран

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