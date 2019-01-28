В мире

КНДР попросила не вмешиваться в продвижение межкорейских проектов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пхеньян призывает не вмешиваться в совместные межкорейские проекты третьи страны, следует из сообщения, опубликованного на сайте базирующегося в Китае северокорейского новостного портала DPRK Today.

"Это внутреннее дело нашего народа - полностью расширять и продвигать сотрудничество и обмены между Севером и Югом, чтобы укрепить примирение и единство, открыть путь к процветанию, крепко держась за руки", - говорится в сообщении.

Северокорейское издание отмечает, что "бессмысленно" позволять, чтобы межкорейские вопросы диктовались какой-либо иностранной державой, и что это равносильно "самоуничтожению", которое блокирует развитие двух Корей и приносит пользу только внешним силам.

"До тех пор, пока мы позволяем посторонним вторгаться и вмешиваться, мы не сможем решать вопросы, связанные с отношениями между Севером и Югом, отражая наши собственные взгляды и требования", - говорится в сообщении.

Публикация в DPRK Today является последней в серии призывов Северной Кореи к полномасштабным трансграничным обменам после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность вновь открыть для работы совместный индустриальный комплекс Кэсон и возобновить туры на гору Кумган.

Южная Корея, в свою очередь, заявила, что для возобновления проектов необходимы консультации с США.

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Теги: КНДР, Южная Корея
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