Спецпредставитель госдепа США по КНДР встретится с экспертами по денуклеаризации

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Специальный представитель госдепартамента США по Северной Корее Стивен Биган встретится с экспертами из Стэнфордского университета для обсуждения вопросов денуклеаризации КНДР.

"Специальный представитель по Северной Корее Стивен Биган посетит Пало-Альто (Калифорния) 31 января, чтобы встретиться с экспертами из Стэнфордского университета и обсудить с представителями центра Азиатско-тихоокеанских исследований им.Уолтера Шоренстейна усилия США по окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР", - говорится в сообщении госдепа США.

Ранее Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в конце февраля. При этом не называлась ни точная дата, ни место встречи.

СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.