В мире

Президент Италии подписал акт, позволяющий раньше выйти на пенсию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник подписал декрет-закон, вводящий в Италии так называемый гражданский доход, а также предлагающий новый порядок выхода на пенсию, сообщает газета "Соле 24 оре".

Публикация декрета-закона ожидается вечером в понедельник в Официальной газете Итальянской Республики.

Гражданский доход - выплаты до 780 евро в месяц, которые правительство Италии намерено предоставлять самым бедным слоям населения. Для того, чтобы получать этот доход, граждане должны как минимум восемь часов в неделю уделять общественным работам, предоставлять свидетельства того, что они ищут работу, а также принять одно из трех первых предложений по работе.

Также нормативный акт включает в себя так называемую "квоту 100". Эта реформа позволит гражданам Италии выходить на пенсию в 62 года при наличии 38 лет трудового стажа. Сейчас большинство жителей Италии могут выйти на пенсию лишь в возрасте 67 лет.

При этом итальянцы, как и прежде, смогут выходить на пенсию вне зависимости от возраста, если их трудовой стаж составил 42 года и 10 месяцев для мужчин и 41 год и 10 месяцев для женщин.

Для частного сектора изменения вступят в силу в апреле этого года, для госслужащих - в августе.

Декрет-закон - в Италии нормативный акт, который в экстренных случаях может принять правительство, для его вступления в силу требуется подпись президента и публикация в Официальной газете Итальянской Республики. Такие нормативные акты нередко носят временный характер, так как они теряют силу, если итальянский парламент не преобразует его в закон в течение 60 дней с момента публикации.

Ожидается, что этот нормативный акт парламент одобрит.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Серджо Маттарелла, Италия
В мире
Facebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на УкраинеFacebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на Украине
Соцсеть пообещала бороться с кликбейтом и вводящим в заблуждение контентомПодробнее
 Адвокаты капитана судна "Норд" заявили о его исчезновенииАдвокаты капитана судна "Норд" заявили о его исчезновении
Связи с Владимиром Горбенко, находящимся на Украине, не было с субботыПодробнее
 Совбез ООН вывел из-под санкций проект по поиску жертв Корейской войныСовбез ООН вывел из-под санкций проект по поиску жертв Корейской войны
Санкции против Пхеньяна не помешают поставкам оборудования для поисковых работ на территорию КНДРПодробнее
 Гуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения МадуроГуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения Мадуро
Самопровозглашенный президент Венесуэлы назвал переговоры "тайными и деликатными"Подробнее
Мадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран
Ранее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили, что готовы признать Хуана Гуаидо временным президентом, если в стране не объявят новых выборовПодробнее
 В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны МадуроВ Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны Мадуро
Ранее западные СМИ писали, что в Каракас прибыли частные военные контрактники из РоссииПодробнее
 Гуаидо признал, что встречался с представителями законных властей ВенесуэлыГуаидо признал, что встречался с представителями законных властей Венесуэлы
Как он пояснил, это было сделано, чтобы убедить их в необходимости проведения досрочных выборовПодробнее
 США завершили вывод дипломатического персонала из ВенесуэлыСША завершили вывод дипломатического персонала из Венесуэлы
Стороны договорились о переговорах по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 января6 фото
28 января
Фотохроника 28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАдвокаты капитана судна "Норд" заявили о его исчезновенииВ миреFacebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на УкраинеКультураТретьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходеВ РоссииЭкс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в МосквеВ РоссииУволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешкиКультураОбнародовано видео похищения картины Куинджи из Третьяковки

Президент Италии подписал акт, позволяющий раньше выйти на пенсию

Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"

Ребенок погиб в результате обрушения снежной глыбы в Тульской области

Назван состав сборной России по биатлону на североамериканские этапы КМ

Подросток арестован в Москве по подозрению в поджоге сверстника

Замгоссекретаря США назвала смешным проведенный Россией показ ракеты 9М729

СБУ опровергла свою причастность к исчезновению капитана "Норда"

Мадуро заявил, что ради мира в Венесуэле готов встретиться с Трампом

Семь автомобилей и автобус столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Лорд Баркер рассказал о своей роли в выведении En+ из-под санкций

Что произошло за день: понедельник, 28 января

Последствия кражи картины Куинджи для Третьяковки и других музеев, увольнение чиновницы из-за "снежного скандала" и исчезновение капитана сейнера "Норд" Подробнее

В Нагорном Карабахе пройдет чемпионат по футболу среди непризнанных стран

Не менее 35 человек погибли в ходе беспорядков в Венесуэле

В Греции повысят МРОТ впервые с начала долгового кризиса почти десятилетие назад

Facebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на Украине

Facebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на УкраинеСоцсеть пообещала бороться с кликбейтом и вводящим в заблуждение контентом Подробнее

Горящие в Черном море танкеры до сих пор не потушили

Нефть Brent подешевела до $60 за баррель

В Абхазии арестовали россиянку, перепродававшую купленный через "Телеграм" метадон

Шарапова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Порошенко подписал закон о смене подчиненности религиозных организаций

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');