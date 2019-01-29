Мэра Киева госпитализировали в Австрии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам травма не связана с прогулкой на лыжах. "Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - рассказала Зиновьева.

Дата возвращения Кличко к служебным обязанностям неизвестна.

26 января мэр Киева Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.