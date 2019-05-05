Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере, который устроил Всемирный боксерский совет (WBC), продал лот - экскурсию по Киеву - за $50 тыс., деньги, вырученные за продажу, будут потрачены на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мероприятие "Ночь чемпионов" состоялся в Лас-Вегасе (США), где в нем, приняли участие легенды мирового бокса.

"Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства, в том числе и на поддержку и реабилитацию спортсменов. И поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 000 долларов", - рассказал после благотворительного вечера Кличко.