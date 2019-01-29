Главные новости
29январяВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 29 январяВ миреСША объявят дату приостановки участия в ДРСМДВ РоссииМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителями
В мире

Китай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы Huawei

МИД КНР заявил, что полон решимости защищать законные права китайских компаний

Китай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы Huawei
Сотрудница Huawei Мэн Ваньчжоу
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - МИД Китая призвал США отказаться от преследования сотрудницы китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, назвав этот путь "ошибочным".

"Мы еще раз призываем американскую сторону отозвать ордер на арест госпожи Мэн и не следовать далее по этому ошибочному пути", - говорится в распространенном заявлении представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Он подчеркнул: "Соединенные Штаты используют государственную власть для очернения и нападок на конкретные китайские предприятия, препятствуя проведению ими законных операций".

По словам дипломата, "за этим стоит сильная политическая мотивация и манипуляции".

Гэн Шуан добавил, что "Китай полон решимости защищать законные права китайских компаний".

Как сообщалось, судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций против Ирана.

Кроме того, США объявили, что направили канадским властям запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая по запросу Вашингтона была ранее арестована, а затем отпущена под залог в Канаде.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Китай, США, Huawei, Мэн Ваньчжоу

Новости по теме

В мире
США объявят дату приостановки участия в ДРСМДСША объявят дату приостановки участия в ДРСМД
Пока неизвестно, выйдут ли США из договора окончательноПодробнее
 Мэра Киева госпитализировали в АвстрииМэра Киева госпитализировали в Австрии
Пока неизвестно, когда Виталий Кличко вернется к исполнению своих обязанностейПодробнее
 Facebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на УкраинеFacebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на Украине
Соцсеть пообещала бороться с кликбейтом и вводящим в заблуждение контентомПодробнее
 Адвокаты капитана судна "Норд" заявили о его исчезновенииАдвокаты капитана судна "Норд" заявили о его исчезновении
Связи с Владимиром Горбенко, находящимся на Украине, не было с субботыПодробнее
Совбез ООН вывел из-под санкций проект по поиску жертв Корейской войныСовбез ООН вывел из-под санкций проект по поиску жертв Корейской войны
Санкции против Пхеньяна не помешают поставкам оборудования для поисковых работ на территорию КНДРПодробнее
 Гуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения МадуроГуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения Мадуро
Самопровозглашенный президент Венесуэлы назвал переговоры "тайными и деликатными"Подробнее
 Мадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран
Ранее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили, что готовы признать Хуана Гуаидо временным президентом, если в стране не объявят новых выборовПодробнее
 В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны МадуроВ Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны Мадуро
Ранее западные СМИ писали, что в Каракас прибыли частные военные контрактники из РоссииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 января6 фото
28 января
Фотохроника 28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 29 январяВ миреСША объявят дату приостановки участия в ДРСМДВ РоссииМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиСпортФутболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"В миреАдвокаты капитана судна "Норд" заявили о его исчезновенииВ миреFacebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на Украине

Китай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы Huawei

МИД КНР заявил, что полон решимости защищать законные права китайских компаний Подробнее

Крыша многоквартирного дома под Волгоградом просела из-за снега

Трутнев заявил о создании земельного банка в Приморье под сельхозпроекты бизнеса

Нефть Brent подорожала до $60,10 за баррель после введения санкций против PdVSA

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA

США объявят дату приостановки участия в ДРСМД

США объявят дату приостановки участия в ДРСМДПока неизвестно, выйдут ли США из договора окончательно Подробнее

Самопровозглашенный президент Венесуэлы сообщил, что общался с Трампом

Что случилось этой ночью: вторник, 29 января

Смягчение антикоррупционных законов, отказ афонских монахов участвовать в интронизации главы украинской церкви Подробнее

Учеников бурятской школы заставили сидеть в противогазах за опоздание

Эксперт рассказал о прекращении прироста извлекаемых запасов нефти

Гендиректор ВНИГНИ обратил внимание, что прирост падает с 2012 года Подробнее

Минюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителями

Минюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиПравосудие будет учитывать обстоятельства непреодолимой силы, которые могут помешать соблюсти закон Подробнее

Сирия и Иран договорились о расширении сотрудничества в ряде областей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');