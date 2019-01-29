Китай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы Huawei

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - МИД Китая призвал США отказаться от преследования сотрудницы китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, назвав этот путь "ошибочным".

"Мы еще раз призываем американскую сторону отозвать ордер на арест госпожи Мэн и не следовать далее по этому ошибочному пути", - говорится в распространенном заявлении представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Он подчеркнул: "Соединенные Штаты используют государственную власть для очернения и нападок на конкретные китайские предприятия, препятствуя проведению ими законных операций".

По словам дипломата, "за этим стоит сильная политическая мотивация и манипуляции".

Гэн Шуан добавил, что "Китай полон решимости защищать законные права китайских компаний".

Как сообщалось, судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций против Ирана.

Кроме того, США объявили, что направили канадским властям запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая по запросу Вашингтона была ранее арестована, а затем отпущена под залог в Канаде.