WSJ сообщил, что Канада получила запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Официальный запрос на экстрадицию финансового директора и дочери основателя китайской компании Huawei Мэн Вэньчжоу, отправленный США властям Канады, получен адресатом, сообщает во вторник Wall Street Journal.

Представитель Министерства юстиции Канады подтвердил изданию, что страна получила официальный запрос от США с просьбой об экстрадиции Мэн Вэньчжоу.

По его словам, чиновники Министерства юстиции Канады должны до 1 марта рассмотреть запрос об экстрадиции и определить, может ли он быть представлен в суде.

Мэн Вэньчжоу обвиняется в нарушении торговых санкций в отношении Ирана. 1 декабря она была арестована в Канаде по запросу США. Позже ее отпустили под залог, но Мэн Вэньчжоу должна оставаться в Канаде, пока ожидает возможной процедуры экстрадиции.

Во вторник в Канаде состоялись слушания с ее участием. Следующее заседание по решению судьи пройдет 6 марта.

28 января судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности. Помимо прочего, предъявлены обвинения в 13 дополнительных преступлениях финдиректору и дочери основателя Huawei Мэн Вэньчжоу. В обвинительном заключении подробно описывается предполагаемая схема Huawei для обмана финансовых учреждений и правительства США о своем бизнесе в Иране.