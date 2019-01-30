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Спасатели предположительно нашли обломки пропавшего над Ла-Маншем самолета с футболистом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спасатели предполагают, что им удалось обнаружить обломки потерпевшего крушение самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает в среду газета The Independent.

По информации издания, речь идет о фрагментах кресел самолета. Они были найдены на пляже полуострова Котантен на северо-западе Франции.

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"После первоначального осмотра (обломков - ИФ) мы пришли к выводу, что это, вероятно, части пропавшего самолета", - отмечается в сообщении отделения британского министерства транспорта по расследованию авиационных происшествий.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Сала, исчез 21 января. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.

В середине января 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.

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Теги: Великобритания, Эмилиано Сала

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