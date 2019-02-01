ЕС согласился сохранить безвизовый режим для британцев даже в случае жесткого Brexit

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Послы ЕС в пятницу согласились, что подданные Великобритании должны иметь возможность въезжать на территорию ЕС без оформления виз даже в том случае, если Brexit будет реализован без сделки между Брюсселем и Лондоном, сообщает британский телеканал Sky News.

Согласно предложению послов, каждый житель Британии сможет проводить на территории стран ЕС не более 90 дней каждые полгода.

Данное решение будет направлено в Европейский парламент, который уже одобрил законопроект, позволяющий британцам безвизовый въезд даже без сделки по Brexit.

Колония британской короны

В Британии приветствовали данное решение, при этом документ, в котором оно излагается, вызвал на Даунинг-стрит возмущение из-за статуса Гибралтара.

Спор об этой территории с Испанией был одним из острых моментов, который удалось решить в ходе согласования сделки по Brexit с ЕС, которую позже отказался утвердить британский парламент. В документе о визовом режиме по просьбе Мадрида были сделана сноска, в который говорится, что "Гибралтар является колонией Британской короны".

"Гибралтар... не является колонией, и совершенно неуместно его так называть", - заявил представитель премьер-министра.