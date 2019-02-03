Мэй заявила о неких "новых идеях" в переговорах с ЕС по Brexit

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она готова возобновить переговоры с ЕС по Brexit, и что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев.

"Когда я вернусь в Брюссель, я буду бороться за Британию и Северную Ирландию, я буду иметь в распоряжении свежий мандат (от парламента - ИФ), новые идеи и новую решимость согласовать прагматичное решение", - написала она для газеты Sunday Telegraph.

При этом она выразила уверенность, что существует "путь", который позволит получить поддержку большинства депутатов палаты общин британского парламента и осуществить выход Великобритании из ЕС упорядоченным образом, при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Она также отвергла обвинения, что возобновление переговоров с ЕС, посвященных "страховочному плану" по ирландской границе, угрожает мирному процессу в Северной Ирландии.

"Я настроена на то, чтобы провести Brexit, и провести его по графику - 29 марта 2019 года", - добавила премьер.

Однако, напоминают западные СМИ, ранее в ЕС неоднократно отвергали возможность пересматривать условия соглашения с Великобританией по Brexit.

В свою очередь министр торговли Великобритании Лиам Фокс в интервью телеканалу Sky News подверг критике нежелание Брюсселя возобновлять переговоры по соглашению. Министр предупредил, что Великобритания сможет справиться с последствиями возможного "жесткого" Brexit - без соглашения. Однако для Великобритании этот вариант, по словам Фокса, не является желательным.

В минувший вторник британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана", поддержал большинством из 317 голосов против 301. Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы в соглашении на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".

После этого премьер Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".

Также она пообещала депутатам, что вынесет на голосование обновленное соглашение по Brexit 13 февраля.