Украина запретила ввоз книги Довлатова из-за упоминания актера Безрукова

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз из России еще 13 книг, в том числе издания произведений Сергея Довлатова (издательство "Азбука Аттикус"), где в предисловии упоминается актер Сергей Безруков, чье имя внесено министерством культуры Украины в перечень лиц, "создающих угрозу национальной безопасности".

Как сообщает в пятницу пресс-служба Госкомтелерадио, отказ выдан на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции о признании ее неразрешенной к распространению на территории Украины.

Также отказ получил ряд детских книг, в оформлении которых использовалась коммунистическая символика или "символика государства-агрессора" - в частности, учебник английского языка для школьников российского издательства "Р-Плюс" разрисован флагами "вооруженных формирований РФ".

Также на рынок Украины не поступит книга Никиты Непряхина "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации", в которой приводятся цитаты Владимира Ленина и Иосифа Сталина, что, по мнению украинской стороны, является прямой пропагандой коммунистической идеологии, запрещенной на Украине.

В Госкомтелерадио напомнили, что в 2018 году предоставлено 97 отказов в выдаче разрешений на ввоз 477 тыс. экземпляров изданий "антиукраинского содержания", составлено 27 административно-хозяйственных протоколов о нарушении правил распространения издательской продукции. Сумма штрафных санкций составила более 1 млн грн.