Украина запретила ввоз из России книг о грузинской кухне и победе над офисным хаосом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России еще 19 книг, которые содержат признаки "пропаганды государства-агрессора".

Как сообщается на сайте Госкомтелерадио во вторник, отказ на ввоз получили несколько книг московского издательства "Альпина Паблишер". Так, на Украине не будет распространяться книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", построенная на примерах работы властных структур РФ. Не получила разрешение книга Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Книга журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" ("Эксмо") также не сможет быть ввезена на Украину - в издании использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Не будет распространяться и книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы" ("АСТ"), предисловие к которой рекламирует российские телеканалы, задействованные в "гибридной войне против Украины".

Кроме того, не получили разрешения на ввоз несколько детских книг и произведений авторов советской эпохи, в оформлении которых используется коммунистическая символика и символика "государства-агрессора".

В украинских книжных магазинах не появится и книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" ("Эксмо"), в которой "фальсифицируются исторические факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси названы русскими".