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Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок

Она обвиняется в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок
Актриса Ирина Усок
Фото: ТАСС, Светлана Спирина

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Генконсульство РФ в Нью-Йорке заявило, что держит на особом контроле ситуацию вокруг ареста в США гражданки России, актрисы Ирины Усок, которой грозит несколько лет тюремного заключения по обвинению в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца.

"Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников лично посетил задержанную в тюрьме. Дипломаты генконсульства неоднократно посещали Усок, присутствовали на заседании суда по рассмотрению ее дела. Она нередко сама звонит в генконсульство по телефону", - говорится в сообщении генконсульства РФ в Нью-Йорке в фейсбуке.

Как отметили в генконсульстве, "Усок не теряет надежды на возвращение в Россию".

"Поддержали россиянку и заверили, что предпринимаем все необходимые усилия для облегчения ее положения, соблюдения ее законных прав и, в конечном итоге, возвращения домой", - заявили в генконсульстве.

По информации Генконсульства до 31 января россиянка находилась в тюрьме Rikers Island Prison Complex (Нью-Йорк), после чего была переведена в исправительное учреждение Ocean County Jail (штат Нью-Джерси), расположенное в 110 км от Нью-Йорка.

Гражданка России, актриса театра и кино Ирина Усок была задержана 18 января 2019 года в международном аэропорту им. Д.Кеннеди. Ордер на ее арест был оформлен полицейским департаментом города Томс Ривер (шт. Нью-Джерси).

До 31 января россиянка находилась в тюрьме "Rikers Island Prison Complex" (Нью-Йорк), после чего была переведена в исправительное учреждение "Ocean County Jail" (шт. Нью-Джерси), расположенное в 110 км от Нью-Йорка.

Власти штата Нью-Джерси предъявили Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца. Ей грозит несколько лет тюремного заключения.

Отцом девочки, согласно обвинению, является американский гражданин. Она имеет также и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в Генконсульстве России в Нью-Йорке.

"Следует особо подчеркнуть, что, по словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о похищении предполагаемой дочери", - отмечают в Генконсульстве РФ.

По имеющейся информации, дочь Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США. По последним данным, ребенок может находиться в местных органах опеки, сообщают российские дипломаты.

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Теги: Ирина Усок
В мире
Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины УсокГенконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок
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Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины УсокОна обвиняется в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца Подробнее

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