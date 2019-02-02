В США освободили задержанную российскую актрису Ирину Усок

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российскую актрису Ирину Усок, задержанную в США 18 января за препятствование опеке биологическим отцом, освободили из-под стражи в суде, сообщает в пятницу генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"По информации адвокатов из штата Нью-Джерси, сегодня 1 февраля в 15:00 (23:00 по Москве) решением суда россиянка Ирина Усок освобождена из-под стражи до следующего заседания по ее делу", - сообщается в твиттере миссии.



Следующее слушание назначено на 20 марта.

Гражданка России, актриса театра и кино Ирина Усок была задержана 18 января 2019 года в международном аэропорту имени Кеннеди. Ордер на ее арест был оформлен полицейским департаментом города Томс Ривер (штат Нью-Джерси).

До 31 января россиянка находилась в тюрьме "Rikers Island Prison Complex" (Нью-Йорк), после чего была переведена в исправительное учреждение "Ocean County Jail" (штат Нью-Джерси), расположенное в 110 км от Нью-Йорка.

Власти штата Нью-Джерси предъявили Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца. Ей грозит несколько лет тюремного заключения.

Отцом девочки, согласно обвинению, является американский гражданин. Она имеет также и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в Генконсульстве России в Нью-Йорке.

"Следует особо подчеркнуть, что, по словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о похищении предполагаемой дочери", - отмечают в Генконсульстве РФ.

По имеющейся информации, дочь Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США. По последним данным, ребенок может находиться в местных органах опеки, сообщают российские дипломаты.