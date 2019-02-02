Главные новости
В миреДемократы и республиканцы в Сенате разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДВ миреИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомВ миреМинэнерго США запретило своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах
В мире

Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах

По словам замминистра Бруллетта, эти действия предприняты для защиты нацинтересов США в области безопасности и науки

Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах
Дональд Трамп в министерстве энергетики США
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США приняло решение запретить своим сотрудникам и ученым принимать участие в программах, нацеленных на привлечение талантливых кадров и спонсируемых властями КНР, РФ, Ирана и КНДР и ряда других стран, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

"Эти действия предпринимаются в целях защиты национальных интересов США в области безопасности и науки", - рассказал заместитель министра энергетики США Дэн Бруллетт. По словам газеты, запрет распространяется на сотрудников ведомства, работающих по контрактам ученых и возможных получателей грантов министерства. Они также не смогут ездить по приглашению на профильные мероприятия или делиться опытом и знаниями коллегам из вышеназванных стран.

Запрет инициирован в соответствии с курсом администрации президента Дональда Трампа, направленном на активизацию противодействия хищению американских технологий и интеллектуальной собственности.

В структуру министерства энергетики входят 17 лабораторий, включая Брукхейвенскую национальную лабораторию, где ученые занимаются ядерной физикой, ядерной медициной и изучением влияния космического излучения на человека с прицелом на планируемые полеты на Марс.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минэнерго США
В мире
Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программахМинэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах
По словам замминистра Бруллетта, эти действия предприняты для защиты нацинтересов США в области безопасности и наукиПодробнее
 Игумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктом
Госпитализация старца Ефрема, по мнению врачей, продлится неопределенно долгое времяПодробнее
 Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины УсокГенконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок
Она обвиняется в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отцаПодробнее
 Демократы и республиканцы в Сенате США разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДДемократы и республиканцы в Сенате США разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМД
Представители Демократической партии назвали приостановку участия в ДРСМД подарком России, республиканцы поддержали решениеПодробнее
Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД
По его словам, у России есть шесть месяцев, чтобы спасти соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальностиПодробнее
 Гуайдо объяснил выгоду России от смены власти в ВенесуэлеГуайдо объяснил выгоду России от смены власти в Венесуэле
По его словам, Николас Мадуро не защищает ничьи инвестиции, хотя Россия является крупным кредитором страныПодробнее
 Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с Россией, Венесуэлой и ИраномFacebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с Россией, Венесуэлой и Ираном
По мнению руководства соцсетей, с этих аккаунтов вели пропаганду в пользу ИранаПодробнее
 В Ливане объявлен состав нового правительстваВ Ливане объявлен состав нового правительства
На его формирование потребовалось около восьми месяцаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДемократы и республиканцы в Сенате разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДВ миреИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомВ миреМинэнерго США запретило своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программахВ миреПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДВ РоссииГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуЭкономикаСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах

Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программахПо словам замминистра Бруллетта, эти действия предприняты для защиты нацинтересов США в области безопасности и науки Подробнее

Число пострадавших при пожаре в отеле в Буэнос-Айресе возросло до 112

Один человек погиб при пожаре в гостинице в Буэнос-Айресе

Легкий самолет упал в океан у берегов Флориды

Восемь человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком в Киеве

42 человека пострадали в результате пожара в гостинице в Буэнос-Айресе

В США освободили задержанную российскую актрису Ирину Усок

Следующее слушание назначено на 20 марта Подробнее

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 115

Игумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктом

Игумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомГоспитализация старца Ефрема, по мнению врачей, продлится неопределенно долгое время Подробнее

МИД РФ выразил тревогу из-за действий США по договоренностям о вооружении

Bloomberg сообщил, что Венесуэла отложила планы по вывозу золота из страны

В ДНР задержали трех причастных к терактам на территории республики украинцев

ВАДА поприветствовало решение CAS по 12 дисквалифицированным россиянам

Додон вернулся из Москвы в Кишинев на самолете Специального летного отряда РФ

Суд в Ростове-на-Дону вызывал "скорую" украинцу Грибу во время заседания

Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД

Умершую в реанимации дочь активистки "Открытой России" похоронят 4 февраля

Генпрокурор Украины не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу

Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года

Председатель Госдумы заявил, что Россия заплатила около 10 млрд рублей, но не участвовала в работе ПАСЕ Подробнее

Госсовет Франции не стал запрещать полиции флэшболы перед акцией "желтых жилетов"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');