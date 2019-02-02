Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США приняло решение запретить своим сотрудникам и ученым принимать участие в программах, нацеленных на привлечение талантливых кадров и спонсируемых властями КНР, РФ, Ирана и КНДР и ряда других стран, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

"Эти действия предпринимаются в целях защиты национальных интересов США в области безопасности и науки", - рассказал заместитель министра энергетики США Дэн Бруллетт. По словам газеты, запрет распространяется на сотрудников ведомства, работающих по контрактам ученых и возможных получателей грантов министерства. Они также не смогут ездить по приглашению на профильные мероприятия или делиться опытом и знаниями коллегам из вышеназванных стран.

Запрет инициирован в соответствии с курсом администрации президента Дональда Трампа, направленном на активизацию противодействия хищению американских технологий и интеллектуальной собственности.

В структуру министерства энергетики входят 17 лабораторий, включая Брукхейвенскую национальную лабораторию, где ученые занимаются ядерной физикой, ядерной медициной и изучением влияния космического излучения на человека с прицелом на планируемые полеты на Марс.