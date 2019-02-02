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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе Казахстана с Китаем

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На границе Казахстана и Китая в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана со ссылкой на сейсмологов.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 12,9 находился на глубине 5 км в 616 км на северо-восток от казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра: 46.70 градуса северной широты, 82.96 градуса восточной долготы.

По информации сейсмологов, толчки интенсивностью 2-3 балла ощущались в казахстанских городах Усть-Каменогорск и Зайсан. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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Теги: Казахстан, Китай

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