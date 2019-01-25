Парламент Греции ратифицировал соглашение о переименовании Македонии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Греческий парламент одобрил соглашение о переименовании Бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония, сообщает "Би-би-си".

В поддержку соглашения со Скопье высказались 153 греческих парламентария при условии, что для ратификации соглашения необходимо было получить простое большинство - минимум 151 положительный голос.

Это был заключительный этап ратификацией греческой стороной этого соглашения. Таким образом Македония, ранее ратифицировавшая договор, будет официально переименована в Северную Македонию, что позволит завершить споры с Афинами о названии страны, длившиеся около 30 лет.

Благодаря этому Македония сможет претендовать на членство в НАТО и ЕС: до сих пор Греция блокировала присоединение Македонии к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу как раз из-за споров о названии страны.

Против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.