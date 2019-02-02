В мире

Дипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаина

В ближайшее время все 11 человек должны предстать перед судом

Дипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаина
Флаг Кабо-Верде
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - 11 россиян, задержанных в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде более девяти тонн кокаина, должны в скором времени предстать перед судом, обвинения им пока не предъявлены, сообщили "Интерфаксу" в посольстве России в Кабо-Верде.

"По последней информации пока никаких обвинений не предъявлено. В скором времени должен состояться суд, ожидаем информации о времени его проведения", - сказали в российской дипмиссии.

Собеседник агентства отметил, что "на данную минуту задержанные находятся в здании уголовной полиции".

"Условия содержания их нормальные, им предоставляют все необходимые вещи и предметы обихода для пребывания, кормят три раза в день. Состояние у них нормальное, они здоровы, сейчас находятся в состоянии психологического осмысления произошедшего", - заключил он.

Как пишет агентство Reuters, изъятая партия наркотиков стала крупнейшей в истории Кабо-Верде. Судно Eser, на которой его перевозили, следовало из Южной Америки в Марокко. Оно было вынуждено зайти в порт столицы Кабо-Верде город Прая 31 января из-за смерти одного из членов экипажа. Местные правоохранительные органы обыскали судно, поскольку у них была наводка, что на борту могут перевозиться запрещенные вещества.

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Теги: Кабо-Верде
В мире
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Дипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаина

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