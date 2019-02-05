Во Франции проголосовали за "антихулиганский" закон на фоне протестов "желтых жилетов"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило законопроект по борьбе с хулиганством, который ужесточает регулирование протестов, передают во вторник западные СМИ.

По данным изданий, законопроект поддержали 387 депутатов, а 92 парламентария выступили против.

В соответствии с так называемым "антихулиганским" законопроектом, протестующие не должны скрывать свои лица. Помимо этого, закон предоставит право местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были инициаторами беспорядков, а также расширит полномочия полиции.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.