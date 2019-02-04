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Аэропорт Гамбурга предупредил о возможных задержках из-за забастовки персонала

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В аэропорту Гамбурга в понедельник возможны задержки прилетов и вылетов из-за предупредительной забастовки персонала, обслуживающего наземные транспортные средства аэропорта.

Профсоюз Verdi призвал своих членов прекратить работу на весь день, сообщает Deutsche Welle.

Профсоюз предупредил о возможных перебоях в работе аэропорта, однако в первые часы затруднился оценить их масштабы, ссылаясь на то, что пока неясно, сколько именно людей присоединятся к забастовке. Оператор гамбургского аэропорта посоветовал пассажирам запастись временем, сдавать минимальное количество багажа и, по возможности, ограничиться ручной кладью.

На 4 февраля в Гамбурге запланировано 388 рейсов (194 вылета и 194 посадки). Об отмене полетов пока не сообщается.

Verdi добивается повышения зарплаты на 275 евро в месяц для примерно 1 тыс. сотрудников наземных транспортных служб гамбургского аэропорта, которые отвечают за погрузку и выгрузку багажа, доставку пассажиров к самолетам на автобусах. Две недели назад в аэропорту Гамбурга бастовал персонал, отвечающий за безопасность. Это привело к серьезных сбоям в расписании полетов

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Теги: Гамбург

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