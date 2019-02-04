Сирия сможет вернуться в ЛАГ только с согласия всех стран-членов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в понедельник заявил, что без согласия со стороны всех стран-членов организации возвращение Сирии в ее состав невозможно.

"Любое возвращение Сирии в Лигу арабских государств будет зависеть от всеобщего согласия со стороны членов ЛАГ", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Он пояснил, что пока что подобного положения дел достичь не удалось. Также он отказался называть страны-члены ЛАГ, которые выступают за возвращение Сирии в состав организации.

В ноябре 2011 года ЛАГ приостановила участие Сирии в деятельности организации, посчитав неприемлемым применение насилия против демонстрантов со стороны правительства.

В ЛАГ, которая в 1945 году объединила арабские государства, в настоящий момент входят 22 государства-члена.