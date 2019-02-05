Ученые сообщили об ускорившемся смещении северного магнитного полюса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Северный магнитный полюс Земли большими темпами смещается от канадской Арктики в сторону Сибири, сообщил в понедельник Национальный центр экологической информации США.

Активное смещение магнитного полюса побудило ученых опубликовать свое исследование раньше запланированного срока. Исследование публикуется раз в пять лет, и следующий доклад должен был появиться только в конце 2019 года.

По данным ученых, в 2017 году северный магнитный полюс пересек линию перемены даты и постепенно уходил из канадской Арктики, смещаясь к Сибири.

С 1831 года, когда ученые впервые зафиксировали расположение северного магнитного полюса в канадской Арктике, он сдвинулся на 2,3 тыс. км в сторону Сибири. И если в 2000 году он сместился на 15 км, то в последние годы магнитный полюс смещался со скоростью в 55 км в год.

"The north magnetic pole, the point on the Earth where a compass needle would point down, is sliding about 35 miles closer to Russia each year." https://t.co/oQXFtd5lIr pic.twitter.com/gsPe8HfKpu — Maxime Sbaihi (@MxSba) 5 февраля 2019 г.

Северный магнитный полюс - это условная точка, в которой магнитное поле Земли направлено вниз под углом 90 градусов, именно на него указывает стрелка компаса.

Ученые отмечают, что данные о положении северного магнитного полюса используются военными для подводной и воздушной навигации. В США для картографии, проведения изыскательных работ, управления воздушным движением и слежения за спутниками эти данные необходимы NASA, федеральному управлению гражданской авиации США, лесной службе США и другим государственным организациям. Производители смартфонов используют данные, чтобы создавать для пользователей точные компасы, карты и GPS сервисы.

"Это внеочередное обновление перед официальным релизом Магнитной модели мира-2020 года обеспечит безопасную навигацию в военных целях, для коммерческих авиалиний, поисковых и спасательных операций, а также других операций в районе Северного полюса", - отмечает центр экологической информации.