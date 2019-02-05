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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Полость с Подольск в антарктическом леднике, полиэтилен в карстовых водах и передача звука с помощью лазера

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Антарктический ледник Туэйтса
Фото: NASA/OIB/Jeremy Harbeck

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ночная температура на поверхности обратной стороны Луны оказалась ниже минимальных значений, зафиксированных ночью на видимой стороне. Эти данные были получены китайской автоматической станцией "Чанъэ-4", совершившей посадку на обратной стороне Луны в самом начале года. Станция успела провести на Луне всего одни лунные сутки (длятся 28 земных). На время лунной ночи станция и доставленный ею луноход "Юйту-2" погрузились в гибернацию. Вечером 29 января оба аппарата возобновили работу, и "Чанъэ-4" сообщила на Землю, что поверхность Луны ночью охладилась до -190 градусов по Цельсию. Прежний температурный рекорд, зафиксированный на видимой стороне Луны, составлял -173 градуса.

- В антарктическом леднике Туэйтса найдена полость площадью около 40 квадратных километров и глубиной 350 метров, сформировавшаяся там после 2010 года. Размер полости таков, что в нее, по-видимому, целиком поместился бы подмосковный город Подольск. В ней могло быть около 14 миллиардов тонн льда, большая часть которого растаяла в последние три года. Размер полости имеет значение для темпов таяния ледника: чем больше тепла и воды туда попадает, тем быстрее он тает.

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- В карстовых подземных водах — важнейшем источнике питьевой воды — обнаружен микропластик в концентрации до 15 частиц на литр. Среди них больше всего — до двадцати процентов — частиц полиэтилена. По мнению ученых, источниками микропластика стали отстойники для очистки сточных вод. Пробы были сделаны в двух резервуарах карстовых вод на юге и севере штата Иллинойс в США, но карстовые воды являются источником примерно четверти всей питьевой воды в мире.

- Недостаточная активность енолазы — фермента, входящего в путь гликолиза, — названа причиной утомления Т-киллеров в борьбе с раком. Этот фермент отвечает за катализ синтеза фосфоенолпирувата, участвующего в окислении глюкозы. Ранее было установлено, что раковые клетки и клетки иммунитета конкурируют за глюкозу, которая служит для них источником энергии, и, видимо, раковые клетки научились отрицательно влиять на своих соперников. После того как "ослабевшие" клетки подкормили пируватом — конечным продуктом гликолиза, их активность восстановилась.

- Активность аудиторной коры головного мозга, записанную во время прослушивания человеческого голоса, произносившего отдельные цифры, научились переводить обратно в речь. Для этого ученые запрограммировали нейросеть, способную воссоздавать из активности мозга прослушанные фрагменты, и затем озвучили их с помощью роботизированного голоса. Так как активность мозга при прослушивании и производстве речи пересекается, в будущем эта технология может помочь общаться с людьми, не способными говорить из-за нарушений речевого аппарата.

- Разработан метод передачи звука с помощью лазера, не требующий принимающего оборудования. Он основан на фотоакустическом эффекте, при котором лазерный луч заставляет молекулы воды в воздухе колебаться и создавать звук. Испытания системы показали, что она способна передавать звук — речь и музыку — с громкостью 60 децибелл на расстояние 2,5 метра, что соответствует громкости фонового разговора.

- Американские компании Sikorsky и Boeing приступили к наземным испытаниям перспективного многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant. Во время первых проверок машина, закрепленная тросами на земле, включила двигатели и раскрутила несущие винты. Теперь специалисты должны провести не менее 15 часов проверок трансмиссии вертолета, после чего он совершит первый полет.

- В начале 2019 года Илон Маск, основатель космической компании SpaceX, в очередной раз сообщил об изменениях, которым подвергнется его "Большая ракета Falcon" — BFR. На этот раз было решено, что корпус ракеты будет выполнен не из углепластика, а из нержавеющей стали. Это сделано для того, чтобы первая ступень ракеты при возвращении на Землю не сгорала от трения о воздух и была пригодна для многократного использования. Работа над этим проектом идет без малого четырнадцать лет, и чем дальше, тем больше технических сложностей встает на пути инженеров компании. Подробнее о нем читайте в большом материале "Большая странная ракета"

Теги: дайджест

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