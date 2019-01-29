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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Падение метеорита на Луну, причина смерти Александра Македонского и альтернативные теории авторства Шекспира

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Падение метеорита на Луну во время лунного затмения 21 января
Фото: twitter/Christian Fröschlin

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрономы-любители и профессионалы засняли падение метеорита на Луну во время лунного затмения 21 января: на десятках фотографий и видео видна короткая яркая вспышка. Астроном из испанского университета Уэльвы Хосе Мария Мадиедо, наблюдавший затмение с помощью восьми телескопов и зафиксировавший это событие, предположил, что это был метеорит размером с футбольный мяч и массой около двух килограммов. Предварительно удалось и определить место падения метеорита — оно находится к западу от кратера Лагранж H. Ученые считают, что если уточнить координаты, то это место сможет сфотографировать американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter.

- Китайские власти сообщили о предварительных итогах расследования работы Цзянькуя Хэ — ученого, который в ноябре заявил о рождении первых в мире CRISPR-детей. В частности, официальные представители подтвердили не только существование близняшек Лулу и Наны, но и еще одну беременность участницы эксперимента. Хэ, по заключению властей, действовал самостоятельно, не информируя никого о своей работе, и грубо нарушил этические нормы и законодательство страны. Ранее Хэ заявлял, что у близнецов с помощью технологии CRISPR был искусственно изменен ген, отвечающий за восприимчивость к ВИЧ.

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- Китайские ученые отредактировали геном макака-крабоеда с помощью метода CRISPR/Cas9, а затем клонировали его, получив еще пять обезьян с "отключенным" геном BMAL1, отвечающим за регуляцию циркадного ритма. Все обезьяны демонстрируют поведение, характерное для расстройств циркадного ритма: они меньше спят, более активны и подвижны ночью, у них нарушены суточные циклы концентрации гормонов в крови, повышена тревожность, возникают депрессивные состояния и "поведение, похожее на шизофрению". Помимо демонстрации самой технологии клонирования CRISPR-животных, обезьян планируется использовать для исследований различных заболеваний.

- Биологам впервые удалось найти животных, на которых покачивания (убаюкивание) оказывают усыпляющий эффект, как и на людей. Оказалось, что ритмичные горизонтальные покачивания с частотой в один герц позволяют мышам быстрее засыпать и меньше просыпаться, за счет чего у животных увеличилась фаза медленного сна. Также ученым удалось показать, что за улучшение качества сна при раскачивании отвечает стимуляция вестибулярного аппарата организма. Воспроизведение такого эффекта на мышах является важным шагом к более глубокому пониманию воздействия покачиваний на сон людей.

- Причиной смерти Александра Македонского, скончавшегося в возрасте 32 лет, возможно, стал синдром Гийена-Баре, аутоиммунное воспалительное заболевание, в результате которого развивается паралич дыхательных мышц, способный привести к смерти от дыхательной недостаточности. С этим диагнозом сочетается свидетельство Плутарха, согласно которому на теле царя не было следов разложения в течение нескольких дней после смерти, — не исключено, что Александр эти несколько дней был еще жив, просто его дыхание стало практически незаметным. Древние врачи, скорее всего, констатировали смерть именно по отсутствию дыхания, а не по отсутствию пульса.

- Компания Xiaomi решила не отставать от трендов и представила прототип смартфона с гибким экраном. Но компания выбрала для устройства необычную конструкцию — он сгибается сразу в двух местах. В разложенном виде смартфон от Xiaomi представляет собой планшет, а если пользователю не нужен такой большой экран, он может загнуть боковые области экрана назад, превратив устройство в смартфон. Компания заявляет, что устройство является прототипом, но она всерьез рассматривает возможность создания на его базе серийного смартфона.

- Специалисты ЦАГИ имени Жуковского собрали аэродинамическую модель перспективного тяжелого транспортного самолета "Слон", которая будет использоваться для испытаний в аэродинамической трубе. Новый самолет предполагается создать высокопланом. Загрузку в транспортник предполагается сделать через носовую часть. Самолет сможет перевозить грузы массой до 150 тонн на расстояние до 7 тысяч километров. Крейсерская скорость "Слона" составит 850 километров в час. В перспективе новый самолет позволит заменить в составе авиационного парка России устаревающие украинские Ан-124 "Руслан".

- Лженаучные теории возникают регулярно, причем не только в физике или биологии — иногда на них выстраиваются исторические нарративы, имеющие отношение к мировой литературе и драматургии. Так, уже более полутора веков не прекращаются попытки опровергнуть авторство Уильяма Шекспира, человека якобы недостаточно образованного и родовитого. О том, как современная наука относится к альтернативным теориям авторства Шекспира читайте в большом материале "Так был ли Бард?".

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