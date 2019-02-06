Ракета Ariane 5 стартовала на орбиту с двумя спутниками

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 стартовала на орбиту с двумя телекоммуникационными спутниками (HS-4/SGS-1 и GSAT-31) для Индии и Саудовской Аравии с Грецией, сообщила компания Arianespace.

Старт ракеты Европейского космического агентства (ЕКА) был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это первый в нынешнем году запуск ракеты семейства Ariane и 247-й с начала их использования 40 лет назад. Общий груз, который ракете предстоит вывести на орбиту, достигает более 10 тонн.